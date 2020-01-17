Кенгуру пытался утопить преследовавшую его собаку и попал на видео

twitter.com/7NewsSydney

Житель австралийского города Брисбен не дал кенгуру утопить в реке собаку. На видео произошедшего обратило внимание издание Huffpost.

В понедельник, 13 января, похожая на терьера небольшая собака облаяла полутораметрового кенгуру, а затем загнала его в реку Пайн. Кенгуру решил отомстить преследовавшему его псу и попытался утопить его.

Джоно Лони (Jono Lonie) находился неподалеку и увидел эту сцену из своей лодки. Он решил спасти собаку, подплыл поближе и извлек животное из воды. Лони заявил, что если бы он не вмешался, собака была бы мертва.

Спасенного пса вернули владельцу. Кенгуру доплыл до берега и покинул место происшествия.

Друг Лони снял произошедшее на видео и опубликовал его в интернете. Ролик стал вирусным.

Ранее сообщалось, что в Ереване, Армения, стая бездомных собак растерзала в городском зоопарке трех кенгуру. Пять-шесть бродячих собак забрели на территорию рано утром, напали на трех красношейных кенгуру и смертельно ранили их.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!