Россиянка случайно сожгла затопленный дом

Владелица частного деревянного дома в Биробиджане (Еврейская автономная область) случайно сожгла свое жилище, когда попыталась просушить его после подтопления. Об этом сообщает агентство ЕАОMedia со ссылкой на данные местного управления МЧС России.

Женщина включила электрический котел, чтобы справиться с последствиями потопа. Находясь внутри, она почувствовала запах дыма, вышла на улицу и увидела, что одна из стен дома загорелась. Россиянка позвонила спасателям, затем отключила электроэнергию и принялась тушить огонь подручными средствами.

На место происшествия прибыли восемь пожарных, они оперативно потушили очаг возгорания, не допустив полного уничтожения здания. В пожаре никто не пострадал. Впоследствии инспекторы выяснили, что причиной возгорания стало замыкание в электропроводке из-за попадания воды.

Ранее, в июле, в Красноярске было направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, спалившего дом бывшей жены. Россиянин умышленно поджег коттедж, когда его экс-супруга и ребенок находились в отъезде. Таким образом он решил отомстить женщине за развод.

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