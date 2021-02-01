Неадекватный мужчина поджег собственный дом и убежал в подвал

Житель станицы Тбилисской Краснодарского края поджег свой собственный дом и во время пожара убежал в подвал, расположенный на участке. В итоге из-за возгорания пострадала соседка домовладельца. Об этом сообщают «Кубанские Новости».

Инцидент произошел на улице Совхозной. Оказалось, что 65-летний местный житель поставил на своей территории три бочки с топливом и протянул от них на соседние участки шланги. Вскоре он поджег конструкцию, а сам спрятался в помещении, похожем на бомбоубежище.

Спустя время одна из соседок неадекватного жителя обнаружила на своем участке шланги и заметила дым. Женщина попыталась самостоятельно убрать их, но получила ожоги лица, головы и шеи. Вскоре на вызов приехала пожарная служба, сотрудники которой ликвидировали возгорание. Пламя повредило площадь в 90 квадратных метров. Устроившего пожар нашли и насильно вытащили из подвала. Местные жители заявили, что у мужчины есть проблемы с психикой.

В октябре 2020 года житель одного из поселков в Карелии ради забавы устроил поджог в соседском доме. Он проник в помещение, когда там не было хозяина, и подпалил старые газеты. Оказалось, что в этот день поджигатель в компании знакомых употреблял алкоголь. В итоге в отношении него завели уголовное дело, а причиненный ущерб оценили в несколько десятков тысяч рублей.

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