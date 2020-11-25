Россиянка решила отомстить любовнице мужа и случайно сожгла подъезд

Жительница Карелии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила отомстить предполагаемой любовнице мужа и случайно сожгла подъезд. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит».

Инцидент произошел в городе Сортавала. Одна из местных жительниц, будучи уверенной, что муж ей изменяет, захотела проучить соперницу. 38-летняя женщина облила бензином и подожгла дверь предполагаемой любовницы, однако огонь перекинулся на другие квартиры, в конечном счете сгорел подъезд.

В результате от пожара пострадало пять квартир, а общий ущерб превысил 150 тысяч рублей. Теперь нарушительница предстанет перед городским судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества. Россиянка свою вину признала и частично возместила ущерб.

Ранее жительница Пензы сожгла дом своего бывшего молодого человека, поскольку тот не отвечал на ее сообщения и звонки. После задержания россиянка призналась, что уничтожила дом из мести.

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