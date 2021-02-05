Вор испугался хозяйки квартиры и оставил свои фотографии

Вор в британском городе Ньюкасл влез в квартиру, испугался хозяйки, которая внезапно проснулась, и скрылся. При этом мужчина оставил на месте преступления рюкзак с вещами и смартфон, где даже была фотография его паспорта. Об этом пишет «Ридус».

Уэйн Эллиот, который ранее уже был судим 130 раз, проник в квартиру пожилой женщины. На тот момент она спала, но потом внезапно проснулась, вероятно, услышав шум. После этого злоумышленник спешно покинул ее жилище, не успев ничего украсть.

Однако на месте преступления Эллиот оставил рюкзак с вещами (его нашли под окнами), а также смартфон. Благодаря ему полиция и задержала вора: в телефоне было множество селфи злоумышленника и фотография его паспорта.

После поимки Эллиот признался, что недавно забрался еще в один дом, который пустовал, и вынес оттуда бытовую технику. Мужчину приговорили к 13 месяцам заключения. Пожилая женщина, от которой сбежал вор, рассказала, что теперь постоянно проверяет, закрыты ли окна и двери.

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