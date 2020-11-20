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Россиянин запер вора-домушника в своей квартире

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Фото: 34.мвд.рф

Житель города Волжского застал на месте преступления воров-домушников. Мужчина не растерялся и запер одного из преступников в своей квартире, сообщается на сайте областного управления МВД России.

Инцидент произошел 19 ноября. 53-летний россиянин вернулся домой обнаружил, что дверь в его квартиру открыта и в ней находятся двое неизвестных. Увидев хозяина квартиры, злоумышленники попытались убежать, но хозяин успел закрыть одного из них внутри. Второму подозреваемому удалось скрыться. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции.

Правоохранители задержали вора — им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. При себе у него были отмычки для вскрытия дверей и ювелирные украшения, принадлежащие владельцу квартиры. Впоследствии был задержан и второй домушник — также ранее судимый 41-летний житель города.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские выясняют, не причастны ли подозреваемые к совершению других преступлений.

В октябре 2020-го 67-летняя американка Лорена Мурруйо, 26 лет изучавшая боевые искусства, избила взломщика. Он попытался проникнуть в квартиру женщины, но она преградила ему путь и посоветовала убираться. Мужчина послушался и оставил ее в покое, однако не ушел, а направился в соседнюю квартиру, где жила 81-летняя пенсионерка. Услышав крики соседки, Мурруйо поспешила ей на помощь. Женщина набросилась на злоумышленника и стала осыпать его ударами, после чего прижала трость к его горлу.

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