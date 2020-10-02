Старушка избила взломщика после 26 лет изучения боевых искусств

В американском городе Фонтана, штат Калифорния, старушка, которая 26 лет изучала боевые искусства, избила взломщика. Об этом сообщает CBS.

Когда злоумышленник проник в квартиру 67-летней Лорены Мурруйо (Lorenza Marrujo), она преградила ему путь и посоветовала убираться. Мужчина послушался и оставил ее в покое, однако не ушел, а направился в соседнюю квартиру, где жила 81-летняя Элизабет Маккрей (Elizabeth McCray).

Услышав крики соседки, Мурруйо поспешила ей на помощь. Когда она прибежала, Маккрей лежала на полу. Женщина набросилась на злоумышленника и стала осыпать его ударами, после чего прижала трость к его горлу. Однако стоило ей убрать трость, как он поднялся и схватил ее за руку. Мурруйо оказалась быстрее: она развернула взломщика и так выкрутила ему руку, что он взмолился о пощаде.

«Не думала, что эта маленькая женщина окажется такой храброй, — призналась Маккрей. — Я сказала ей: "Осторожнее, он нас убьет", а она ответила: "Не в этот раз"».

В 2018 году сообщалось, что престарелая жительница Берлина набросилась на воров с палкой и обратила их в бегство. Две злоумышленницы ворвались в квартиру 103-летней немки, когда та открыла входную дверь. Когда одна из них подошла слишком близко, она схватила трость и с ее помощью выгнала обеих за порог.

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