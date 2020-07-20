Воры в Великобритании украли днем целое здание

Воры в британском регионе Хамберсайд украли днем целое здание с территории спортивного центра. Об этом пишет «Би-би-си».

По данным местной полиции, двое мужчин разобрали деревянную пристройку длиной около 11 метров и увезли ее в белом фургоне. Злоумышленникам понадобилось несколько часов: с 9 утра до 15.

Мужчины похитили здание с Чантерлэндс-авеню в городе Халл. Они продолжали разбирать постройку, даже несмотря на то, что рядом находился персонал.

«Объект являлся ценным ресурсом для спортивного центра и пользовался популярностью у местных жителей», — сообщили изданию в правоохранительных органах. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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