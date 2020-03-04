Россиянин по частям украл дом соседа

Житель Курской области тайком разбирал частный дом соседа, пока не был пойман полицией. Об этом говорится на сайте УМВД России по региону.
Вернувшись из длительной командировки, хозяин частного дома в Солнцевском районе обнаружил, что его жилье практически разобрано. Мужчина обратился в полицию. Вором оказался россиянин, проживающий на соседней улице. В течение двух месяцев он проникал во двор соседа и по частям разбирал его дом. Похищенные материалы злоумышленник использовал для стройки на своем участке, чтобы сэкономить.
Вор опасался разбирать дома рядом со своим, поэтому его выбор пал на жилище, расположенное за несколько кварталов. Кроме того, ему было известно, что хозяин недвижимости отправился в командировку. Чтобы развеять подозрения соседей, злоумышленник говорил, что помогает владельцу дома в его отсутствие. По данному происшествию проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.