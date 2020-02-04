Россиянин украл из съемной квартиры душевую кабину

Житель Ростова-на-Дону похитил из съемной квартиры душевую кабину. Ее стоимость равнялась 11 тысячам рублей, сообщается на сайте ГУМВД России по Ростовской области.

24-летний съемщик после кражи кабины сдал ее в ломбард, а вырученные деньги потратил. Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело. Мужчине на данный момент избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале января в городе Светлом Калининградской области полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Мужчина оставил на месте преступления свой паспорт.

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