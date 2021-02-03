Мужчина захотел переждать дождь, залез в чужой дом и остался там жить

В британском городе Суонси 29-летний мужчина залез в чужой дом, пока хозяева были в отпуске, и остался там жить. Грабитель даже пользовался машиной собственников и сбежал, когда они вернулись. Об этом пишет Daily Mail.

Гражданин Латвии Глеб Зайцев «хотел переждать дождь» и поэтому проник в чужой дом, отключив в нем сигнализацию, интернет и внешнее освещение. Нарушитель обращался с имуществом проживающих здесь супругов как с собственным: спал в постели пары, брал еду из холодильника и водил их машину, израсходовав полбака.

Когда хозяева вернулись, то увидели припаркованный на другом месте автомобиль. Из дома раздавался шум, чувствовался запах дыма. Супруги ворвались внутрь и увидели Зайцева. Прямо при собственниках он взял пиджак из их гардероба, сказал «Неловко получилось» и скрылся.

Спустя месяц мужчину арестовали за кражу в магазине и незаконное ношение оружия. Также при нем было небольшое количество амфетамина. Выяснилось, что Зайцев причастен к еще одному похожему случаю в районе, но тогда нарушителя не смогли допросить из-за его поведения. В результате грабителя приговорили к 36 неделям тюремного заключения.