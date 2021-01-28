Россиянка уснула в квартире и осталась без телевизора

Жительница Смоленска уснула в своей квартире и осталась без телевизора — входная дверь оказалась не заперта, поэтому в помещение легко проник вор. Об этом говорится на сайте управления МВД России по региону.

В полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая пожаловалась, что из ее жилья пропал телевизор стоимостью пять тысяч рублей. Техника исчезла ночью — тогда дверь в квартиру случайно была открыта.

Сотрудники правоохранительных органов опросили жильцов дома, обследовали ближайшую территорию и выяснили, что похититель — знакомый пострадавшей россиянки. Мужчина 1977 года рождения не имел места жительства, нигде не работал и был ранее судим.

Злоумышленника задержали, однако он заявил, что уже успел продать телевизор. Теперь нарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее житель города Урай Ханты-Мансийского автономного округа обокрал квартиру, а после уснул в кровати ее хозяйки. По возвращению та начала кричать и потребовала от вора покинуть помещение. Через пару дней женщина заметила, что у нее пропали деньги и паспорт.

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