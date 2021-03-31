Долги продавцов квартир в России предложили переложить на покупателей

Россиян, купивших квартиры с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), могут обязать гасить ее. Таким образом, фактически покупателям достанутся долги прежних владельцев жилья. Соответствующий законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда», пишут «Известия», располагающие копией документа.

В настоящее время покупатели жилья получают «в наследство» от продавцов только долги по взносам на капремонт. Остальная задолженность — за управление, содержание, ремонт жилья, а также за коммунальные ресурсы (горячую и холодную воду, отопление, электричество, газ) — остается на предыдущем собственнике. «В итоге граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», — рассказал изданию заместитель генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

В ассоциации предложили иную схему: новый владелец квартиры должен брать на себя всю задолженность. Для этого потребуется внести изменения в Жилищный кодекс. По данным федеральной компании «Этажи», в России около половины квартир продаются с коммунальными долгами. По информации НП «Национальный жилищный конгресс», доля таких квартир — около 25 процентов.

«Поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов», — полагает Гордеев. В Минстрое «Известиям» заявили, что поддерживают необходимость решения проблемы погашения задолженности при продаже жилья. Но любая законодательная инициатива в данной сфере требует взвешенного подхода, отметили в министерстве.

Между тем руководитель комитета ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова заявила, что целесообразным будет другое решение: требовать погашения задолженности перед продажей квартиры. «Нужно дать возможность решать при заключении сделки, кто оплачивает долг — покупатель или продавец. Важно, чтобы покупатель не оказался перед долгами постфактум», — подчеркнула Булгакова.

В феврале стало известно, что общая сумма долга россиян за жилищно-коммунальные услуги достигла 625 миллиардов рублей. Только за период пандемии она увеличилась на 55 миллиардов. Около 276 миллиардов рублей граждане задолжали управляющим компаниям, товариществам собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК). Из них 150 миллиардов — это долги за содержание жилых помещений, 51 миллиард недоплачено за отопление, 14,9 миллиарда — за холодную воду и 24 миллиарда — за горячую. Еще около 14,5 миллиарда россияне задолжали за водоотведение, 12 миллиардов — за электроэнергию и 0,82 миллиарда — за газ.

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