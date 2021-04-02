Россиянам назвали лучший способ выплатить ипотеку при разводе

Основная сложность при разделе ипотеки и залоговой квартиры при разводе заключается в том, что в процессе непосредственно участвует банк. Поэтому россиянам приходится ориентироваться не только на собственные интересы, но и на требования кредитной организации, заявил «Российской газете» Андрей Шевченко, партнер юридической компании «Можно».

Эксперт назвал несколько способов разделить ипотеку при расторжении брака. Первый — продолжать выплачивать ее совместно на существующих условиях до момента погашения долга. Также супруги могут обратиться в банк с предложением о разделе самой недвижимости и выплат по заключенному кредитному договору.

Другой вариант — один из созаемщиков отказывается от доли в квартире, после чего кредит переоформляется на второго супруга. Или же супруги единовременно выплачивают задолженность банку, после чего распоряжаются недвижимостью, как хотят. Наконец, они могут продать залоговую квартиру с согласия банка и поделить между собой остатки средств.

Лучший способ решить проблему с ипотекой при разводе — заранее заключить брачный договор, указал эксперт. В нем можно заранее определить доли каждого из супругов, а также порядок выплаты ипотеки при разводе. Такой договор можно подписать как до вступления в брак, так и после регистрации. Его необходимо заверить нотариально.

«Самые большие сложности возникают в случае, если супруги не решают ситуацию сразу в момент развода, — подчеркнул Шевченко. — Они вроде как полюбовно договариваются выплачивать кредит после расторжения брака на прежних условиях. Но очень часто один из бывших супругов через какое-то время отказывается платить свою долю. И все бремя ложится на плечи второго».

Ранее стало известно, что россияне стали чаще играть свадьбы и реже разводиться в начале 2021 года. По данным Росстата, число зарегистрированных браков в январе выросло на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Число разводов снизилось на 17,6 процента. При этом наибольшее число расторжений браков в январе зафиксировали в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

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