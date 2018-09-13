Жен военных предложили оставить без квартиры при разводе

Жилье, приобретенное в рамках военной ипотеки, могут сделать неотчуждаемым при разводе. С таким предложением выступила Федеральная служба охраны (ФСО) на сентябрьском заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, передает «Коммерсантъ».

По мнению ведомства, раздел недвижимого имущества снижает объем государственных гарантий для военных. Согласно закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» 2005-го года, военнослужащие получили право на единоразовый безвозмездный кредит на покупку жилья. Однако, по мнению ФСО, кредита на приобретение квартиры оказывается недостаточно при разделе имущества, квалифицируемого как совместно нажитое. Служба предлагает изменить юридический статус такого жилья и обосновать личный характер собственности на кредит.

Как сообщает источник издания, эксперты совета раскритиковали инициативу ФСО. Они указали, что кредит на военное жилье считается трудовым доходом, следовательно, согласно Семейному кодексу, относится к общему имуществу супругов в браке.

В начале сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил навести порядок со служебным временем в российской армии. Он указал на «неумение планировать рабочий день» и «грамотно распределять задачи».

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