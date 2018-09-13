Россия
 
Последние новости
Мегамост на Сахалин сочли бесполезным
Warner Bros. уволила Генри Кавилла и задумалась о чернокожем Супермене
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Названы лучшие средства для мытья посуды
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Кадыров списал гнев Нурмагомедова на Тимати на нервы перед боем
Доказано существование случайной эволюции
Беременная девушка проучила усевшегося перед ней пассажира автобуса
Вокалист Limp Bizkit решил развестись с женой из Крыма
Новости партнеров

Жен военных предложили оставить без квартиры при разводе

Перейти в «Мою Ленту»

Жилье, приобретенное в рамках военной ипотеки, могут сделать неотчуждаемым при разводе. С таким предложением выступила Федеральная служба охраны (ФСО) на сентябрьском заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, передает «Коммерсантъ».

По мнению ведомства, раздел недвижимого имущества снижает объем государственных гарантий для военных. Согласно закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» 2005-го года, военнослужащие получили право на единоразовый безвозмездный кредит на покупку жилья. Однако, по мнению ФСО, кредита на приобретение квартиры оказывается недостаточно при разделе имущества, квалифицируемого как совместно нажитое. Служба предлагает изменить юридический статус такого жилья и обосновать личный характер собственности на кредит.

Как сообщает источник издания, эксперты совета раскритиковали инициативу ФСО. Они указали, что кредит на военное жилье считается трудовым доходом, следовательно, согласно Семейному кодексу, относится к общему имуществу супругов в браке.

В начале сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил навести порядок со служебным временем в российской армии. Он указал на «неумение планировать рабочий день» и «грамотно распределять задачи».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воинский долг важнее супружеского
Минобороны определило функции армейских политруков
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Военным запретили совещаться по ночам и в выходные
Путин уволил 15 генералов
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

Боли патриотов

Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
00:47Сегодня

Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии

18:3612 сентября

Дырявую крышу российской многоэтажки залатали предвыборными баннерами

21:4712 сентября

Россия попала в список не борющихся с коррупцией стран

Россия00:0412 сентября

«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»

Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
23:0412 сентября

Предложенный депутатом Госдумы «дуэльный кодекс» назвали унижением народа

09:4112 сентября

«Лидеры России» открыли клуб победителей на Эльбрусе

20:3412 сентября

Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка

Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
19:2912 сентября

На обанкротившейся птицеферме раздавили индеек бульдозером

15:2212 сентября

В России после выступления главы Росгвардии захотели узаконить дуэли

18:0611 сентября

В московских СИЗО официально появились привилегированные сидельцы 

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии
Россия попала в список не борющихся с коррупцией стран
Предложенный депутатом Госдумы «дуэльный кодекс» назвали унижением народа
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка
На обанкротившейся птицеферме раздавили индеек бульдозером
Все материалы
Мир
«Угроза обществу и государству»
 
В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД
Восьмилетний сын взял наркотики отца и поделился с друзьями
Сенцова выдвинули на правозащитную премию
Выданный США российский программист признал вину в киберпреступлениях
Трамп придумал новые санкции
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
В Киеве нашли организатора терактов по делу Савченко
Белорусская православная церковь осудила Константинополь
В ДНР показали фото подозреваемого в убийстве Захарченко
Белоруска полгода сидела сложа руки и получала зарплату
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Доллару предрекли утрату мирового господства
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Названы темпы замедления российской экономики
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Назван реальный курс рубля
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего главу МЧС допросили следователи
Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства
Требовавший проверить бизнес детей генпрокурора депутат Госдумы получил срок
В Татарстане связанный хозяин дома освободился и убил вооруженных налетчиков
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Доказана польза молока для продления жизни
На Байконуре начали искать дыры в космических кораблях
Оценены шансы России отразить удар США в Сирии
Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
Все материалы
Спорт
«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»
Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России
Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане
Терри отверг «Спартак»
Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Виктор Ан обратился к болельщикам
Все материалы
Культура
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
Рэпер Johnyboy рассказал об ужасном отношении иностранных коллег к России
Появилось видео домогательств Вайнштейна перед изнасилованием
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
BadComedian раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар»
Умер певец Рашид Таха
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Интернету предрекли глобальную катастрофу
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Ургант прибегнул к помощи шкатулок в конфликте Тимати и Нурмагомедова
Выгнавший и обматеривший украинца телеведущий объяснился
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Ким Кардашьян пожаловалась на большие ягодицы
«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
Бузова провозгласила себя «второй после Путина»
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Американец залез в пруд к аллигаторам и выжил
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро
Илону Маску предложили сняться в порно
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Британец присвоил чужой выигрыш в лотерею и попался спустя девять лет
Все материалы
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Ford добавил полному приводу искусственного интеллекта
BMW построила беспилотный мотоцикл
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Все материалы
Дом
Перешли границы
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Саратовец обокрал квартиру майнера и сделал майнером своего брата
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ
Назван лучший город России для заработка на жилье
Кустурица задумал поселиться в Сибири
Все материалы