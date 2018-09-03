Военным запретили совещаться по ночам и в выходные

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил навести порядок со служебным временем в российской армии. Наиболее сложная обстановка сложилась в Южном и Центральном военных округах, а также в главном командовании воздушно-космических сил. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, отправленное в середине августа командованиям округов, командующим родами и главнокомандующим видами войск.

В документе указывается на «неумение планировать рабочий день» и «грамотно распределять задачи». По словам Герасимова, проверка показала, что в некоторых органах военного управления проведение совещаний по два-три раза в день стало нормой. Кроме того, наблюдается тенденция в злоупотреблении проведением совещаний в режиме видеоконференцсвязи. «В результате отдельные командиры большую часть рабочего времени вынуждены проводить перед веб-камерами, а работу с подчиненными начинать во второй половине дня и, как правило, с очередного совещания», — говорится в письме. Также Герасимов обратил внимание на практику постановки задач с указанием минимальных сроков исполнения.

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Подводя итог, генерал подчеркнул, что все это ведет к нарушению регламента служебного времени военнослужащих и привлечению их к работе в ночное время и в праздники. Герасимов указал, что все эти факторы приводят к усталости военнослужащих и негативно отражаются на морально-психологическом состоянии и могут привести к распаду семей.

Резюмируя, начальник Генштаба приказал прекратить практику нарушения регламента служебного времени: командирам теперь запрещено проводить совещания после окончания рабочего дня, в праздники и в выходные, а также задерживать подчиненных на службе «до убытия руководства». Кроме того, они должны «исключить случаи нахождения военнослужащих на рабочих местах во внеслужебное время без необходимости». Отчитаться о выполнении приказов перед Герасимовым должны до 10 октября.

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