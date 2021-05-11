Дом
 
Последние новости
Путин отдал поручения после стрельбы в казанской школе
Украина заявила о переставшей «бряцать оружием» России
Журналистам запретили въезд в сектор Газа из-за ракетных обстрелов
Россиянин отправился в сплав по бурной реке и пропал
Устроивший стрельбу в казанской школе получил лицензию официально
После стрельбы в школе Казани возбудили дело о массовом убийстве
Стало известно об отсутствии охраны в казанской школе
Путин поручил срочно проработать новые правила оборота оружия
Устроивший стрельбу в казанской школе раскрыл свои мотивы и назвался богом
Европа массово скупила российские тракторы и плуги
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам отсоветовали покупать квартиры с перепланировкой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Покупая квартиру с перепланировкой, нужно сразу выяснить, можно ли в дальнейшем узаконить изменения и в какую сумму это обойдется. Эксперты российского агентства «Только Лучшая Недвижимость» советуют всерьез задуматься о необходимости заключения сделки, если согласовать реконструкцию невозможно (соответствующие рекомендации есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«На данный момент у нас жестко за изменениями [в квартирах] не следят, но это может в любой момент измениться, — отмечают специалисты. — Например, в Казахстане не так давно появился закон, который запрещает продажу жилья с несогласованной перепланировкой. Для многих собственников это стало сюрпризом. Допускаем, что и в России подобный запрет может появиться». Незаконная перепланировка может привести к обрушениям, «а это последствия другого порядка», указывают эксперты.

По их данным, в Санкт-Петербурге, например, перепланировка встречается в каждой пятой квартире на вторичном рынке, семь из десяти перепланировок не согласованы. Изменения, которые невозможно узаконить, снижают стоимость жилья на 2-4 процента.

При этом в ряде случаев перепланировка может и повышать стоимость объекта, подчеркивают специалисты: «Так, в квартире сделали окно и балкон, которое выходило на сквер. В итоге это изменение увеличило стоимость объекта на 1 миллион рублей в ценах восьмилетней давности».

Ранее были названы семь основных причин, по которым суды отбирают недвижимость у новоселов. Как отметили эксперты, в России опасно покупать около 9 процентов квартир, выставленных на продажу. Сделка с юридически грязным жильем может сорваться на этапе регистрации, а может быть проведена, но в таком случае покупатель рискует лишиться и квартиры, и денег в дальнейшем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У Бекмамбетова захотели отобрать квартиру в Москве
Россиянам назвали способ выселить соседей
Россиянам перечислили запреты при использовании газовых плит
Определен критический для стоимости квартиры фактор
Другие материалы рубрики
Дом00:0122 января

Как дома

Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?
04:1923 апреля

Россиянам перечислили запреты при использовании газовых плит

13:1228 апреля

Россиянин отсудил у властей полмиллиона рублей за яму на дороге

12:3128 апреля

Россиянам компенсируют стоимость деревянных домов

Дом00:0319 января

Осколки Союза

Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе
11:5228 апреля

Определен город-лидер по росту цен на квартиры в России

11:0728 апреля

В Москве начали скупать «убитые» квартиры

10:3828 апреля

Россиянам посоветовали чаще избавляться от ненужного

Дом00:0015 января

Дальше — больше

Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?
10:0428 апреля

Россиянам дали советы по выплате ипотеки при потере работы

09:0628 апреля

Россияне бросились скупать землю

08:3928 апреля

Названы самые нелюбимые домашние дела россиян

Россия
Стало известно о крайне тяжелом состоянии шести учеников казанской школы
«Мы не любим, когда нас бьют»
Войны XX века стали испытанием для России. Почему россияне хотят их «повторить»?
Путин отдал поручения после стрельбы в казанской школе
«Там хорошо живут в коттеджах, а тут — в шалаше»
Существует ли «российская мечта» и чем она отличается от американской?
В Госдуме захотели вернуть смертную казнь после стрельбы в Казани
«Бизнесмены и депутаты бывают довольно часто»
Россияне полюбили БДСМ. Почему им так нравятся унижения за большие деньги?
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе
Все материалы
Мир
Аналитик рассказал о переигравшем западных коллег Лаврове
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Россия опровергла обвинения в атаке на американский трубопровод
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
В Германии призвали немедленно снять санкции против России
«Нам приказали стрелять в родных»
Уличные бои, похищения и расстрелы — что происходит в Мьянме после переворота?
В Германии рассказали о важности «Северного потока-2»
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Экономисты спрогнозировали рост вкладов россиян во втором полугодии
Илон Маск предрек криптовалюте Dogecoin «захват мира»
Россиянам назвали имеющие право на двойную пенсию категории граждан
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Все материалы
Силовые структуры
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Избивший Панарина хоккеист объяснился
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Стало известно о переходе нападающего сборной России Заболотного в ЦСКА
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
«Реал» решил продать купленного за 115 миллионов евро игрока в два раза дешевле
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
УЕФА заставил платить отказавшиеся от участия в Суперлиге клубы
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
Гузеева поделилась способом достичь счастья
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
Все материалы
Ценности
Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
Россиян предупредили об опасности туризма в одну страну
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Спасатели обнаружили разбившийся на Камчатке вертолет
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
Кипр изменил правила въезда для туристов
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке
Все материалы
Из жизни
Охранник собирался на первое свидание и разбогател на 26 миллионов рублей
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Невеста попросила подругу обрезать волосы ради свадебных фотографий
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Ученые нашли связь между стрессом у родителей и лишним весом у детей
72 дня в вечности
49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
Перечислены породы собак с самым крепким здоровьем
Все материалы
Ford раскрыл имя и дату премьеры электрического F-150
Дорогие автомобили в обличье дешёвых
Видео на «Моторе» про самый странный тюнинг на свете
Первый универсал Genesis раскрыли на фотографиях
Внедорожники, о которых вы не слышали
Инопланетный суперкар восьмидесятых и неизвестная Mazda
Subaru объявила название нового электрического кроссовера
Когда Ferrari — это скучно: автомобили для адреналиновых маньяков
Одноместная «формула» и суперкар с русским названием
Новую Mazda CX-5 сфотографировали в серийном кузове
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы