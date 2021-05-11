Россиянам отсоветовали покупать квартиры с перепланировкой

Покупая квартиру с перепланировкой, нужно сразу выяснить, можно ли в дальнейшем узаконить изменения и в какую сумму это обойдется. Эксперты российского агентства «Только Лучшая Недвижимость» советуют всерьез задуматься о необходимости заключения сделки, если согласовать реконструкцию невозможно (соответствующие рекомендации есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«На данный момент у нас жестко за изменениями [в квартирах] не следят, но это может в любой момент измениться, — отмечают специалисты. — Например, в Казахстане не так давно появился закон, который запрещает продажу жилья с несогласованной перепланировкой. Для многих собственников это стало сюрпризом. Допускаем, что и в России подобный запрет может появиться». Незаконная перепланировка может привести к обрушениям, «а это последствия другого порядка», указывают эксперты.

По их данным, в Санкт-Петербурге, например, перепланировка встречается в каждой пятой квартире на вторичном рынке, семь из десяти перепланировок не согласованы. Изменения, которые невозможно узаконить, снижают стоимость жилья на 2-4 процента.

При этом в ряде случаев перепланировка может и повышать стоимость объекта, подчеркивают специалисты: «Так, в квартире сделали окно и балкон, которое выходило на сквер. В итоге это изменение увеличило стоимость объекта на 1 миллион рублей в ценах восьмилетней давности».

Ранее были названы семь основных причин, по которым суды отбирают недвижимость у новоселов. Как отметили эксперты, в России опасно покупать около 9 процентов квартир, выставленных на продажу. Сделка с юридически грязным жильем может сорваться на этапе регистрации, а может быть проведена, но в таком случае покупатель рискует лишиться и квартиры, и денег в дальнейшем.

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