Россиянам перечислили запреты при использовании газовых плит

Бытовой газ — это источник серьезной опасности, поэтому при пользовании газовыми плитами в многоквартирных домах существует много запретов. Об этом рассказал генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко, передает агентство «Прайм».

«Вызов газовой службы для замены плиты — редкость. Итог мы все видим — в стране периодически происходят ЧП. Эта проблема, действительно, серьезная — менять газовое оборудование без газовой службы недопустимо», — сказал эксперт.

Минко перечислил случаи, когда следует вызывать газовые службы и других специалистов. Необходимо обратиться к ним при подключении и отключении любого газового оборудования, без газовщика это может быть очень опасно. Также следует вызвать службы при перепланировке помещений и обратиться в администрацию для согласования работ.

Кроме того, нельзя самостоятельно чинить приборы, где используется газ и менять устройство вентиляционных систем, поскольку от них зависит правильная работа оборудования. Запрещается заклеивать и замусоривать вентиляционные каналы. Эксперт подчеркнул, что нарушение этих правил может привести к трагедии и призвал лишний раз перестраховаться.

Минко добавил, что в России следует усилить меры безопасности в газовой сфере, как на законодательном, так и на техническом уровне. По его мнению, следует ужесточить штрафы за неисполнение требований, но вместе с этим повысить доступность газовых служб и организовать горячие линии для обращений по поводу некачественной работы исполнителей.

Эксперт заключил, что в столь опасной сфере нет места либеральности и выразил мнение, что аналогичные ограничения следует ввести в сфере электросетей.

Ранее в МЧС России назвали способы защиты от отравления угарным газом. Чтобы избежать его, нужно постоянно контролировать исправность газового и печного оборудования, а также вытяжной вентиляции. Следует как можно чаще проветривать помещение, или же установить систему контроля загазованности, которая отключит подачу газа автоматически.