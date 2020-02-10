Россиянам раскрыли способы защиты от отравления угарным газом

Чтобы не отравиться угарным газом, нужно постоянно контролировать исправность газового и печного оборудования, а также вытяжной вентиляции — надо проверять тягу и внимательно топить печь. Такие способы защиты назвали в МЧС России, пишут РИА Новости.

Кроме того, нужно как можно чаще проветривать помещение, или же установить систему контроля загазованности, которая отключит подачу газа автоматически. Угарный газ может появиться в домах с газовыми колонками или плитами, а также в гаражах и подвалах. Риск его появления также существует в банях и домах с печным отоплением, где заслонку закрывают до полного сгорания дров.

Угарный газ приводит к отравлению или гибели, так как это самый токсичный компонент продуктов горения. Человек начнет чувствовать головную боль и удушье при содержании в воздухе 0,08 процента угарного газа. При концентрации в 0,32 процента начнется паралич и потеря сознания — смерть в таком случае наступит через 30 минут. Если концентрация превысит 1,2 процента, человек потеряет сознание, а смерть наступит в течение трех минут.

Распознать угарный газ сложно, потому что у него нет цвета и запаха. Из-за этого надо внимательно относиться к самочувствию. Среди симптомов отравления называют плывущее сознание, сонливость и учащение сердцебиения. В таком случае надо выйти на воздух. Отравившегося от угарного газа надо привести в чувство, при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, обеспечить безопасные условия и доставить в больницу.

В мае 2019 года в одном из жилых домов в Иваново произошла утечка газа из-за коммунальщиков, которые пустили по трубам воду вместо газа — они перепутали соединения «газ-вода». Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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