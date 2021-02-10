Доктор Комаровский назвал способ обезопасить себя от отравления угарным газом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ защититься от отравления угарным газом. В ролике на YouTube он призвал зрителей пользоваться специальными датчиками.

По словам Комаровского, все больше и больше людей топят жилье дровами, так как цены на газ и электричество растут. Одной из проблем, к которой это может приводить, доктор назвал риск отравиться угарным газом: он образуется, «когда что-то горит, а кислорода мало». К примеру, когда дрова в печи еще не прогорели, а дымоход закрыли.

Врач отметил, что новости о том, что люди погибли от отравления угарным газом, появляются практически ежедневно. Чтобы обезопасить себя или близких, которые топят дом дровами, Комаровский посоветовал установить датчик угарного газа. Врач заострил внимание на том, что его не следует путать с датчиком дыма, который реагирует только на температуру и дым.

Дешевые датчики угарного газа работают от батареек, которые нужно менять два раза в год, уточнил доктор. При этом он подчеркнул, что сегодня существуют современные приборы, которые реагируют и на температуру, и на дым, и на угарный газ и работают автономно.

Ранее в МЧС России назвали способы защиты от отравления угарным газом. Чтобы избежать его, нужно постоянно контролировать исправность газового и печного оборудования, а также вытяжной вентиляции — надо проверять тягу и внимательно топить печь. Кроме того, нужно как можно чаще проветривать помещение, или же установить систему контроля загазованности, которая отключит подачу газа автоматически.

Угарный газ может появиться в домах с газовыми колонками или плитами, в гаражах и подвалах. Риск его появления также существует в банях и домах с печным отоплением, где заслонку закрывают до полного сгорания дров, предупредили в МЧС.