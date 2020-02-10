Кот укусил спящую хозяйку за шею и спас ее от гибели

В Челябинске кот предупредил пожилую хозяйку о пожаре и спас ее от гибели. Об этом сообщает ОТВ.

Пенсионерка крепко спала и не заметила, что на кухне загорелись плита и холодильник. Когда квартиру заволокло дымом, ее кот по кличке Алексей попытался разбудить хозяйку. Он громко кричал и бил ее по щекам, однако женщина не реагировала. Чтобы она открыла глаза, коту пришлось укусить ее за шею.

Женщина успела надышаться продуктами горения и с трудом добралась до квартиры соседей, которые помогли ей вызвать МЧС. Через пять минут на место происшествия прибыли пожарные.

По словам внучки пострадавшей, после этого случая Алексея пришлось нести к грумеру, чтобы искупать и срезать грязную шерсть. «Лешкина шуба насквозь была пропитана сажей, а мыться он наотрез отказался», — объяснила она.

В 2018 году сообщалось, что молчаливый кот предупредил американскую семью об утечке газа. Он почуял его запах и принялся громко мяукать, хотя прежде никогда этого не делал.

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