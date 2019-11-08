Кошка спасла младенца от гибели и попала на видео

В колумбийском городе Богота кошка спасла младенца. Об этом сообщает издание Metro.

27-летняя Диана Лорена Альварес (Diana Lorena Álvarez) оставила годовалого сына Самуэля в кроватке и отлучилась. Пока ее не было, мальчик ухитрился выбраться из кроватки. Женщина решила узнать, как ему это удалось, и включила запись с камеры видеонаблюдения. «Вот тогда-то я и обнаружила, что кошка спасла ему жизнь, — рассказывает Альварез. — Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы».

Как выяснилось, в отсутствие матери за ползающим по полу младенцем следила сиамская кошка по кличке Гатубела («Женщина-кошка»), которую Альварез взяла из приюта. Когда он направился к выходу на лестницу, животное прыгнуло на мальчика и преграждало ему путь, пока он не повернул.

Ранее сообщалось, что в американском городе Инид, штат Оклахома, пес спас семью от пожара в жилом фургоне и погиб в огне. Собака разбудила мальчика — своего хозяина, в результате чего мальчик и его семья успели эвакуироваться, а двух собак, включая спасительницу, вытащить из огня не удалось.

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