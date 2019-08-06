Кот спас семью от королевского питона

В английском городе Базилдон, графство Эссекс, домашний кот поймал беглого королевского питона. Об этом сообщает местная газета Southend Standard.

Питомец нашел заползшую во двор змею по запаху. Он привлек внимание хозяев, которые накрыли пресмыкающееся корзиной для белья и обратились за помощью в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).

Специалист по отлову зверей Джо Уайт (Joe White), присланный организацией, обнаружил, что питон уже сбежал из-под корзины и прячется в чемодане, который также был в саду. Длина змеи составляла примерно 45 сантиметров.

«Змеи — мастера побегов, — объяснил Уайт. — Подозреваю, что она сбежала из какого-нибудь вивария. Мы очень постараемся найти ее владельца и воссоединить их».

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2-1,5 метра в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Он не представляет опасности для человека, поэтому его часто держат в качестве домашнего животного.

В марте сообщалось, что в индийском городе Бхубанешвар, штат Одиша (Орисса), пес загрыз кобру во дворе хозяина и умер от ее укусов. Ядовитая змея находилась в нескольких метрах от входа в дом.

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