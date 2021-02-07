В России семья погибла от отравления угарным газом в квартире

В России семья из трех человек погибла, отравившись угарным газом в квартире. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает ТАСС.

Трагедия случилась в подмосковном городе Щелково. «По предварительным данным, от отравления газом в одном из домов на улице Рабочей погибли три человека, в том числе малолетний. Еще один человек находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии», — сообщили в областной прокуратуре.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что погибли маленький ребенок и его родители, госпитализирована их 14-летняя дочь.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области случайно узнала, что на протяжении нескольких лет травилась угарным газом, который поступал в ее квартиру. Оказалось, что после ремонта крыши дома вентиляция начала работать неправильно.