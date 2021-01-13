В российском регионе пять детей попали в больницу после пожара в частном доме

В Новосибирской области шесть человек, в том числе пять детей, отравились угарным газом в результате пожара в жилом частном доме и попали в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по российскому региону.

Инцидент случился в селе Михайловка Карасукского района вечером 12 января. Возгорание произошло на веранде частного жилого дома. Пожарным удалось локализовать его за две минуты. На полную ликвидацию огня потребовалось около часа. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Согласно информации спасателей, до прибытия пожарных из дома успели выбраться шесть жильцов — женщина 1992 года рождения и пятеро детей. Они госпитализированы с отравлением угарным газом в Карасукскую ЦРБ.

1 января шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в чувашской деревне Орнары. Установлено, что в момент пожара в доме находился хозяин, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный кому удалось выжить.