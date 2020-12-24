Пожар в детском санатории в Ленинградской области попал на видео

Пожар в детском пульмонологическом санатории в Ленинградской области попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE-SHOT.

На кадрах видно, что горит верхний этаж и крыша здания. Огонь тушат пожарные.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать, пишет LIFE SHOT.

Ранее сообщалось, что в детском санатории в поселке Колчаново в Волховском районе Ленобласти начался пожар. Предварительно, огонь распространился на 750 метров. По данным ТАСС, дети находились в другом корпусе, пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

В санатории лечат детей, которые переболели ОРВИ, бронхитом или пневмонией.