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Детский санаторий загорелся в Ленинградской области

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Фото: sanatoria.ru

Детский пульмонологический санаторий горит в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 декабря, со ссылкой на МЧС.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет 750 квадратных метров.

Агентство ТАСС со ссылкой на местные власти пишет, что дети находились в другом корпусе, они не пострадали.

По данным РЕН ТВ, к настоящему моменту пожар удалось локализовать.

В санатории, расположенном в поселке Колчаново, проводится лечение детей после перенесенных заболеваний ОРВИ, бронхитов, пневмоний.

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