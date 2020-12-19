Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео

РЕН ТВ

В Киеве произошел пожар во время церемонии открытия главной елки страны на Софийской площади. Инцидент попал на видео, его публикует РЕН ТВ.

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram-канале, во время торжественного мероприятия были зажжены пиротехнические огни, после чего пламя перекинулось на гирлянду. Обслуживающий персонал ликвидировал возгорание с помощью порошкового огнетушителя. Пострадавших нет.

Ранее в российском селе Троицкое Сахалинской области пылесос устроил пожар в одной из квартир. Сотрудники МЧС приняли вызов о возгорании и выехали на место аварии. В итоге в одной из комнат они обнаружили полыхающий пылесос и сожженный под ним пол. В результате происшествия никто не пострадал.