Пылесос устроил пожар в квартире в российском селе

Сотрудникам пожарно-спасательной службы в российском селе Троицкое Сахалинской области удалось ликвидировать пожар, который фактически устроил пылесос, находившийся в одной из квартир. Специалисты пообещали установить причины случившегося. Об этом сообщает Skr.su.

По данным спасателей, инцидент произошел утром 18 декабря 2020 года в двухэтажном жилом доме на улице Невельской. Тогда сотрудники МЧС приняли вызов о возгорании в квартире и выехали на место аварии. В итоге в одной из комнат они обнаружили полыхающий пылесос и сожженный под ним пол.

В общей сложности огонь охватил участок площадью один квадратный метр. Вскоре спасателям удалось ликвидировали очаг. Они также сообщили, что из-за горящего пылесоса никто не пострадал. На данный момент неизвестно, где были хозяева в момент аварии и по какой именно причине загорелся прибор.

В октябре 2020 года жительница Свердловской области решила согреться на даче, находящейся в садоводческом товариществе «Дружба». Женщина включила обогреватель и в итоге сожгла летнюю кухню. Чтобы потушить возгорание, пожарной бригаде понадобился один час. Тогда сотрудники службы предположили, что причиной аварии стало короткое замыкание в проводе прибора.

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