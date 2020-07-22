Россиянка поставила дома свечку и спалила квартиру

Россиянка из Нижнекамска (Республика Татарстан) поставила дома церковную свечку и спалила квартиру. Когда женщина ушла на улицу, не потушив пламя, свечка упала на скатерть, что привело к пожару. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

Инцидент произошел на улице Юности в доме №9а. У 63-летней пенсионерки утром умер сын, и она зажгла поминальную свечу. Потом женщина вышла во двор, а уже спустя пару минут из квартиры повалил черный дым. Соседи бросились на помощь россиянке.

Оказалось, что свеча упала на скатерть, которая покрывала телевизор. Площадь самого возгорания составила два квадратных метра, но из-за горящего пластика копотью покрылась вся квартира.

Ранее стало известно о пенсионерке из Челябинска, которую пожарные не смогли эвакуировать во время возгорания. Спустя несколько дней после инцидента местные власти так и не вывели женщину из аварийного барака.

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