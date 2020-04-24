Россиянина наказали за готовку на балконе во время самоизоляции

Жителя подмосковного города Химки наказали за то, что он, будучи самоизолированным, жарил шашлыки на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 25-летний россиянин попытался приготовить блюдо на балконе своей квартиры, расположенной в одной из многоэтажек на улице Маяковского. При этом он, вероятно, нарушил технологию приготовления пищи, и из-за этого с балкона повалил густой дым.

Спустя некоторое время задымление заметили соседи, они вызвали спасателей. Кулинара-любителя выявили, процесс жарки прервали, угли затушили. Владельцу квартиры выписан штраф на 2 тысячи рублей.

Ранее в апреле двое жителей Сахалина пожарили шашлыки на крыше многоэтажного дома и попали на видео. Предположительно, таким образом мужчины хотели избежать штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru