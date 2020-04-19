Россияне в самоизоляции пожарили шашлыки на крыше и попали на видео

Видео: t.me/Lshot

Двое россиян, находящихся в самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, решили пожарить шашлыки на крыше многоэтажного дома и попали на видео. Запись публикует Telegram-канал LIFE SHOT в воскресенье, 10 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел на Сахалине. Предположительно, таким образом мужчины хотели избежать штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции. Время и место события не афишировались вплоть до его начала. По данным источника, посетившего вечеринку, в квартире собралось около 30 человек. Защитных масок на них не было.

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