Зеленский заявил об опасности шашлыков из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом, и призвал всех быть осторожными по время пасхальных и майских праздников. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, «всем хочется пожарить традиционных шашлыков», нужно «понимать людей с этими желаниями».

«Но надо доносить, что карантин — временный, но чрезвычайно важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения — это очень важно в такое сложное время», — сказал президент на совещании по борьбе с коронавирусом.

Ранее Зеленский сообщил, что «ключевой, определяющий период» в ситуации с коронавирусом придется на двадцатые числа апреля.

По последним данным, число зараженных на Украине составляет 4662. Выяснилось, что граждане страны — одни из главных нарушителей карантина в мире. По данным Apple, украинцы начали ходить пешком на 49 процентов меньше в сравнении с началом года, ездить на машине — на 35 процентов реже. Эти одни из самых низких показателей в мире.

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