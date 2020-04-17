Зеленский заявил об опасности шашлыков из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом, и призвал всех быть осторожными по время пасхальных и майских праздников. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам Зеленского, «всем хочется пожарить традиционных шашлыков», нужно «понимать людей с этими желаниями».
«Но надо доносить, что карантин — временный, но чрезвычайно важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения — это очень важно в такое сложное время», — сказал президент на совещании по борьбе с коронавирусом.
Ранее Зеленский сообщил, что «ключевой, определяющий период» в ситуации с коронавирусом придется на двадцатые числа апреля.
По последним данным, число зараженных на Украине составляет 4662. Выяснилось, что граждане страны — одни из главных нарушителей карантина в мире. По данным Apple, украинцы начали ходить пешком на 49 процентов меньше в сравнении с началом года, ездить на машине — на 35 процентов реже. Эти одни из самых низких показателей в мире.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения