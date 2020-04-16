Акинфеев отреагировал на поездки россиян на шашлыки во время пандемии

Российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о важности самоизоляции во время пандемии коронавируса. Его слова прозвучали в ролике, опубликованном на YouTube-канале столичного клуба.

34-летний голкипер признался, что его напугали видео из интернета, где россияне «поломились жарить шашлыки». По мнению Акинфеева, несколько тысяч людей, отказавшихся от самоизоляции, могут спровоцировать заражение сотен тысяч соотечественников. Голкипер сборной России призвал людей оставаться дома.

12 апреля Акинфеев признался, что ему жаль россиян, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию в квартирах. Он подчеркнул, что сам пребывает в загородном доме. Кроме того, голкипер выразил надежду, что пандемия COVID-19 завершится в ближайшее время.

Турниры, проходящие под эгидой Российского футбольного союза (РФС), приостановлены вплоть до 31 мая. Из-за паузы в чемпионате игроки ряда клубов, в том числе ЦСКА, отказались от части зарплаты.

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