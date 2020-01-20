Бездомные котята спалили дом приютившей их россиянки

Бездомные котята случайно спалили дом 71-летней пенсионерки из Дагестана Нелли Иванченко, которая приютила у себя животных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Одинокая женщина принесла с улицы бездомных котят и поселила их у себя в бараке в поселке Султак. Пенсионерка зажгла печь и ненадолго вышла из комнаты. Котята прыгнули на форточку и столкнули на печь фанеру, которая загорелась. В результате начался пожар, и дом Иванченко сгорел.

Очевидцы сумели спасти женщину, а соседи временно поселили ее у себя. Котята не пострадали.

Позднее в ТАСС сообщили, что волонтеры буквально за сутки собрали для пенсионерки 300 тысяч рублей и начали строить для нее новый дом.

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