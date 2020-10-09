Россиянка решила согреться и сожгла кухню

Россиянка из Свердловской области решила согреться на даче, включила обогреватель и сожгла летнюю кухню. Об этом сообщает «TagilCity».

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле в садоводческом товариществе «Дружба». По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в проводе обогревателя. Прибывшая на место пожарная бригада тушила возгорание час. Пожар уничтожил 25 квадратных метров кровли, задел перекрытия и повредил вещи, которые находились внутри кухни.

В апреле 2020 года подобный случай произошел в городе Анжеро-Судженске (Кузбасс). Местный житель устроил пикник на дачном участке и жарил шашлыки. Из-за неосторожности повара пламя перекинулось на сухую траву, а потом и на соседние дома. Причиненный ущерб превысил семь миллионов рублей. Правоохранительные органы также обнаружили у мужчины наркотики и возбудили уголовное дело.

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