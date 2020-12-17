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Пожар в аэропорту российского города попал на видео

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Пожар в аэропорту Благовещенска, произошедший в четверг, 17 декабря, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Возгорание началось в международном терминале и достигло площади в 120 метров. На место прибыли экстренные службы, огонь уже потушили. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Аэропорт работает штатно несмотря на пожар. Минтранс Приамурья заявил, что в здании аэропорта задымления нет, «жизни и здоровью пассажиров и работников ничего не угрожает».

16 декабря в Нижегородской области православные священники сожгли 150-летний храм, построенный без единого гвоздя, объяснив это традицией. Решение об уничтожении здания для строительства нового храма было принято после народного схода.

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