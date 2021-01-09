Десять новорожденных погибли при пожаре в больнице в индийском штате Махараштра. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Трагедия произошла поздно ночью в корпусе, где находились больные дети. Медсестра заметила дым из неонатального отделения и сообщила о нем персоналу, а также пожарным. Семерых новорожденных удалось спасти. Отмечается, что причиной несчастного случая в городе Бхандара, скорее всего, стало короткое замыкание.

Премьер-министр Индии Нрарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в пожаре детей и назвал произошедшее «душераздирающей трагедией».

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в чувашской деревне Орнары. Рано утром 1 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьской. После тушения огня спасатели обнаружили останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения.