Эксперт перечислил новые запреты для владельцев жилья в России в 2021 году

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский перечислил новые запреты для владельцев жилья в России в 2021 году. Он рассказал агентству «Прайм», какие из них коснутся жильцов.

Жильцов многоквартирных домов ждет как минимум 10 нововведений с января 2021 года. Так, постановление правительства от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступающее в силу с 1 января следующего года, содержит более 450 пунктов и несколько приложений.

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«С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», — предупредил Кричевский.

Он пояснил, что в теории можно будет запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца. Также жителям домов запрещено оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Кроме того, решетки на окнах подвалов должны открываться, но пожарные службы могут заинтересоваться и решетками на первых этажах, особенно если окна или двери указаны как эвакуационный выход.

За перечисленные правонарушения грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, если же будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут уголовные статьи о «Нарушении требований пожарной безопасности».

Эксперт также предупредил, что с января все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

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