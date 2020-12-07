Российских подростков обвинили в обрушении упавшего от ветра забора

Подростков из города Каменск-Уральский Свердловской области обвинили в обрушении забора около местного фонтана после того, как ограждение сдуло ветром, а дети попытались вернуть его на место. Представитель местной администрации Елена Шеремет отметила в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» во «ВКонтакте», что из-за инцидента организация, занимающаяся городским хозяйством, написала заявление в полицию.

Издание «Виртуальный Каменск» опубликовало видеозапись, на которой видно, что часть ограждения упала, когда на площади никого не было. Спустя время там появились подростки, которые попытались поднять забор, но попытка не увенчалась успехом. Дети стали поднимать конструкцию, но она вновь начала складываться. В итоге они оставили забор и ушли с площади. Однако, по данным издания «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», позже к рухнувшему ограждению пришли другие подростки, которые начали прыгать на нем.

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В итоге в сообществе во «ВКонтакте» появилась публикация, авторы которой написали, что забор на площади Горького был «взят штурмом». Шеремет оставила комментарий под постом. Она отметила, что увидела в произошедшем «желание крушить» и подчеркнула, чтобы подобные случаи уже происходили в городе, когда подростки пытались сломать городской стенд и разбить светильники.

Пользователи обсудили произошедшее в комментариях. Россияне отметили, что дети не ломали забор, а пытались вернуть его на место. Другие посоветовали устанавливать в городе качественные сооружения и вовсе не огораживать фонтан забором. Шеремет вновь прокомментировала ситуацию изданию Znak, отметив, что в ближайшее время в Каменск-Уральском выяснят, упало ли ограждение от ветра или его уронили.

В октябре штормовой ветер сдул кирпичный забор на автозаправке в селе Дивное Ставропольского края. Куски ограждения завалили припаркованные на территории машины, помяв крыши и разбив секла. Местные жители отметили, что непогода не стала неожиданностью, так как в Дивном никогда не было штиля.

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