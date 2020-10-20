Россиянин попал под суд из-за забора у неработающего кафе

Житель Оренбурга попал под суд после того, как украл 200 килограммов забора у неработающего кафе. Россиянин сдал ограждение в металлолом. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Отсутствие ограждения кафе заметил местный житель, который сообщил об этом в правоохранительные органы. Оказалось, что чугунный забор погрузил к себе в машину 39-летний оренбуржец. Мужчина привез ограждение к себе во двор, распилил его, а после сдал в пункт приема металлолома. На что он хотел потратить деньги — неизвестно.

В итоге полиция нашла и задержала злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». На данный момент ему грозит срок лишения свободы до двух лет, однако суд пока не вынес приговор.

Подобный случай произошел в сентябре в Тверской области. Там двое местных жителей украли на железнодорожной станции рельсы и сдали их в металлолом. Злоумышленники планировали потратить вырученные деньги на себя. Вскоре мужчин задержали правоохранительные органы и возбудили в их отношении уголовное дело, а все документы передали в суд.

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