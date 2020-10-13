Россияне устали от заборов

Около трети — 31 процент — россиян признались, что засилье заборов в стране их сильно раздражает. Граждане устали от того, что все ограждения разные и порой выглядят некрасиво. Опрос о традиционных методах защиты домовладений провели эксперты компании «Delta Системы безопасности», материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе опроса 51 процент респондентов заявили, что считают заборы необходимыми. 91 процент граждан сами установили заборы вокруг своих домовладений, при этом 2 процента отдали предпочтение оградам высотой более трех метров. Каждый десятый оправдал установку заборов менталитетом россиян, а 8 процентов признались, что ограждения на участках — это уже привычка, и по-другому они не представляют облик своих поселений.

Почти половина граждан (46 процентов) отметили, что, покупая дом и участок, имеют полное право устанавливать на территории все, что захочется, и в любом доступном стиле. Лишь 17 процентов положительно оценили возможность разработки государственной программы по унификации ограждений частных домовладений.

Россиян также спросили, как они относятся к массивным железным дверям в подъездах. 51 процент заявили, что железные двери в подъездах нужны, чтобы исключить возможность проникновения правонарушителей. 30 процентов сочли такие двери раздражающими, но сообщили, что отказаться от них не готовы, так как не видят другого способа защитить свой дом или подъезд.

Отказаться от традиционных методов защиты (заборов, железных дверей и решеток на окнах) россияне не спешат: 60 процентов убеждены, что в этом случае уровень криминогенности в стране в целом обязательно повысится.

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