Россияне назвали площадь идеальной квартиры

Большинство россиян, желающих приобрести жилье, считают идеальной квартиру площадью более 50 квадратных метров. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка, пишет РИА Новости.

О недвижимости площадью более 50 квадратных метров мечтают 70 процентов респондентов. При этом для четверти россиян достаточны и меньшие размеры жилья — 30-50 квадратных метров.

Кроме того, участники опроса назвали причины выбора нового фонда при выборе квартиры. Россияне выделили психологический фактор новизны (56 процентов), планировку (51 процент) и более выгодную цену (45 процентов).

Также высказались и приверженцы старого фонда. Они самыми значимыми факторами выбора жилья назвали цену (63 процента), удобное расположение района (44 процента), а также проживание рядом с родными и друзьями (22 процента).

Опрос проводился в июле 2020 года. Участниками исследования стали более трех тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Омска, Воронежа и Краснодара.

Ранее сообщалось, что в июне 2020-го спрос на вторичное жилье в крупнейших городах России показал рекордный рост — почти на 39 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. По подсчетам аналитиков, в Москве квадратный метр «вторички» в настоящее время в среднем стоит 211 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 121 тысячу рублей. За год заметнее всего — на 15 процентов — подорожало готовое жилье в Сочи (115,3 тысячи рублей за квадратный метр).