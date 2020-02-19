Названы города России с самыми экономными жителями

Самые экономные россияне проживают в Москве, Волгограде и Омске, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Zoom Market (материалы имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

В ходе исследования респондентов, проживающих в 23 крупнейших городах страны, спросили, вынуждены ли они отказывать себе в чем-то в целях экономии, насколько часто они совершают покупки со скидкой или по акции и могут ли назвать себя экономными. Наибольшая доля положительных ответов была зафиксирована в трех вышеуказанных локациях.

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В топ-10 также попали (в порядке убывания места в рейтинге) Уфа, Новосибирск, Челябинск, Саратов, Нижний Новгород, Брянск и Томск. Санкт-Петербург оказался на 14-м месте списка, Владивосток — на 20-м, Екатеринбург — на 22-м. Последняя строчка досталась Краснодару. В целом экономными себя сочли 56 процентов жителей крупных городов, принявших участие в опросе.

Как стало известно ранее в феврале, большинство россиян (71 процент) убеждены, что в настоящее время стоит экономить и откладывать деньги на будущее. Годом ранее так думали 67 процентов. Почти половина граждан (48 процентов) заявили, что накопления следует держать в банке, а треть (32 процента), напротив, рекомендуют деньги из банка забрать.

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