Россияне решили экономить

Большинство россиян (71 процент) убеждены, что в настоящее время стоит экономить и откладывать деньги на будущее. Годом ранее так полагали 67 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако в январе 2020-го по сравнению с прошлым годом уменьшилась доля тех, кто считает настоящее время неподходящим для крупных покупок — 58 против 61 процента в январе 2019-го. Обратного мнения придерживаются 23 процента участников опроса.

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Выросла и доля россиян, рекомендующих брать кредиты, — 14 процентов в январе 2020 года против 11 процентов в начале 2019-го. В то же время большинство респондентов (72 процента) все еще советуют от этого воздержаться, хотя и их стало меньше — в январе прошлого года такого мнения придерживались 76 процентов россиян.

Также почти половина граждан (48 процентов) заявили, что накопления следует держать в банке, а треть (32 процента), напротив, рекомендуют деньги из банка забрать. В начале 2019 года таких мнений придерживались 46 и 31 процент респондентов соответственно.

Ранее стало известно, что россияне начали больше экономить на одежде и искать более дешевые продовольственные товары. Об этом заявили 70 процентов опрошенных в октябре — декабре 2019 года граждан.

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