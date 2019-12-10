Россиянам разрешили экономить на банковских переводах: Госдума в третьем — окончательном — чтении приняла соответствующий законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что внедрение комиссий за перевод денег между регионами в рамках одного банка — это дискриминация потребителей банковских услуг. Документ вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования. За это время банки должны успеть пересмотреть свои тарифы.

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С инициативой отмены так называемого банковского роуминга выступал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, этот вопрос касается почти каждого человека в стране. Глава правительства указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки.

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