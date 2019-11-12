В России начали избавляться от «банковского роуминга»

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене так называемого «банковского роуминга», передает «Интерфакс». Речь идет об отмене комиссий при переводах между клиентами внутри одного банка.

В законопроекте, в частности, говорится о том, что такая мера направлена на «устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг». Депутаты также предположили, что за невыполнение этих условий банкам могут грозить административные штрафы. Документу осталось пройти еще два чтения, если законопроект будет принят, он вступит в силу спустя 180 дней с момента опубликования.

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Об упразднении таких комиссий в начале октября говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, этот вопрос касается почти каждого человека в стране. Глава правительства указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — заключил он.

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