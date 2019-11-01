Россиянам пообещали много дешевых магазинов

К концу 2020-го объем качественного предложения аутлет-центров — торговых комплексов со скидками — в России увеличится на 76 процентов и составит 206 тысяч квадратных метров, говорится в материалах консалтинговой компании JLL, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Только в ближайший год в стране будет открыто четыре новых аутлета суммарной арендуемой площадью 84 тысячи «квадратов», подсчитали аналитики. При этом большинство из них (80 процентов от общего объема) появится в Москве. Также откроется новая очередь уже существующего комплекса (5 тысяч квадратных метров).

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«Формат аутлет-центров постепенно развивается и за пределами столицы, прежде всего в Санкт-Петербурге, — указывают эксперты. — До конца 2020 года в Северной столице ожидается рост качественного предложения аутлет-центров на 74 процента за счет открытия первой очереди Fashion House Outlet Centre и 3-й очереди "Outlet Village Пулково"».

Перспективы для развития аутлетов существуют и в других крупных региональных городах, констатируют в JLL. «Наибольшее количество квадратных метров аутлет-центра, по нашим расчетам, могло бы появиться в Свердловской области, где в 2018 году уже открылся Brands’ Stories Outlet Centre, — уточняют аналитики. — Вторым по потенциальной площади аутлетов является Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Ростовская область».

Ранее в октябре стало известно, что россияне с 2014 года стали значительно больше экономить на покупках в магазинах. В первом квартале 2014-го оптимизацией расходов занимались 67 процентов граждан, а в первом квартале 2019-го — уже 84 процента.

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