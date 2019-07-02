Москвичам пообещали много дешевых магазинов

В Москве активно развивается формат аутлетов, следует из материалов консалтинговой компании JLL, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По прогнозам аналитиков, только в 2019-м сегмент аутлетов в Москве вырастет на 72 процента, до 145 тысяч квадратных метров. В настоящее время в городе строят сразу три аутлет-центра, и два из них суммарной арендуемой площадью 61 тысяча квадратных метров выйдут на рынок уже в этом году.

«Развитие сегмента обусловлено изменением поведения потребителей в сторону более взвешенного и осознанного», — отмечают в JLL. «Скромность трат россиян — это следствие замкнутого круга. Получая кредит, человек единоразово покупает что-то крупное, но при этом повышает свою кредитную нагрузку и сокращает потребление в будущем», — поясняет Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании.

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В целом во втором полугодии в Москве заявлен ввод 256 тысяч квадратных метров торговых площадей, подсчитали в JLL. Среди заявленных объектов 25 процентов площадей занимает торговый центр в составе парка развлечений «Остров Мечты», 24 процента — аутлет-центры Novaya Riga Outlet Village и The Outlet.

Согласно ранее опубликованным данным, в первом полугодии 2019-го в России было введено 196 тысяч квадратных метров торговых площадей — это минимальный показатель за последние три года. Во втором квартале в регионах страны не открыли ни одного качественного торгового объекта.

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