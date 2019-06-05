Московский «Пекин» оценили в шесть миллиардов рублей

Отель «Пекин» — знаковое столичное здание, построенное в середине XX века на Большой Садовой улице, — выставят на аукцион. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании-владельца объекта.

Стартовая цена лота — 5,671 миллиарда рублей, торги состоятся 2 сентября 2019 года. Шаг аукциона определен на уровне 15 миллионов рублей. Победитель получит 100 процентов акций ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин», владеющего отелем. Общая площадь гостиницы, расположенной в шаговой доступности от Кремля, — 26 тысяч квадратных метров. Таким образом, начальная цена одного квадратного метра исторической недвижимости — около 218 тысяч рублей.

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Сбор заявок на участие в аукционе завершится 29 августа. Торги проведет АО «Единая электронная торговая площадка».

«Пекин» был построен в 1939-1958 годах по проекту известного советского архитектора Дмитрия Чечулина. Здание считается памятником архитектуры сталинского классицизма. Помимо гостиничных номеров, в «Пекине» есть рестораны, панорамный бар на крыше, конференц-зал, SPA-центр, салон красоты и магазины.

Ранее, в январе, сообщалось о намерении продать «Пекин» китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG). Сумма сделки, которая в итоге так и не была заключена, тогда тоже оценивалась в 6 миллиардов рублей.

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